“Sento il vuoto” è il nuovo singolo della cantautrice fiorentina Martina Pagliai, in arte, Musa, un brano dal sound electro-pop che nasce da una parte di vita dell’artista, la quale ha passato un lungo periodo di caos interiore.

Quando la persona che amavo è venuta a mancare -spiega l’artista- ho deciso che non avrei mai più amato nessuno. Volevo rimanere sola perché nessuno poteva e può sostituire colui che un giorno la vita o il crudele destino ha deciso di togliermi. Non avevo né stimoli né voglia di prendermi cura di me stessa, poi dopo tanto tempo ho incontrato chi mi ha completamente stravolto la vita. All’inizio non è stato per niente facile, avevo tantissima paura, come se facessi un torto a quella persona che non c’era più, poi piano piano ho riniziato a sentirmi leggera ed a sorridere. Quel viso spento ha riniziato ha prendere luce ed a capire che quella persona non era arrivata per sostituire, ma per aprire semplicemente un nuovo capitolo della mia vita. Lavorando con l’etichetta discografica UpMusic Studio, volevo che questo pezzo fosse un qualcosa di equilibrato, che arrivasse a tutti quelli che hanno passato a loro modo quello che ho passato io e volevo fosse generico. Così che è nato “Sento il vuoto”

Martina Pagliai, in arte Musa (Firenze, 14 Luglio 1998) è stata fin da piccola appassionata di musica, avvicinandosi al mondo del canto verso l’età di 9 anni grazie a suo nonno materno (Giuliano), che un giorno sentendola cantare ad un karaoke, ha iniziato a iscriverla ad alcune piccole gare canore. Da lì Martina non ha più smesso di portare avanti questa passione che ad oggi per lei è vita. Ha fatto il provino per Amici di Maria nel 2021 ma senza riuscire ad entrare nella scuola. Nel 2022 inizia un percorso Academy in UpMusic Studio a Milano, concludendolo nel 2023 con l’uscita del suo primo singolo “Spezziamo ogni ostacolo” (Aprile 2024).

https://www.facebook.com/Martina.occhiverdi7

https://www.instagram.com/musa_artistmusic/