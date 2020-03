E' disponibile in tutti i digital store e in rotazione radiofonica "Siamo solo amici" il nuovo singolo del giovane cantautore pugliese IL MAGO, dopo il successo del brano "Se non fossi nato a Bari", che ha conquistato il cuore del popolo barese.

Il brano, scritto da IL MAGO con l'arragiamento di Cosmophonix, è accompagnato dal videoclip con la regia di Antonio Recchia e Lorenzo Lorusso: come protagonista vede il noto rapper pugliese Max Il Nano insieme a Daniele Tesoro e Maila Bafaro.

La trama racconta di un ragazzo innamorato della sua migliore amica, già fidanzata. Di notte sogna di essere un supereroe e di salvarla dal cattivo (il suo fidanzato).





www.youtube.com/watch?v=K_JtKZtXISI

"Siamo solo amici - spiega il cantautore - l’ho scritto ponendomi una domanda. Come sarebbe una relazione sentimentale tra due persone che sono molto amici? Dopotutto si sa, si è amici se si hanno cose da condividere, cose in comune, se si ha piacere nello stare insieme. Perciò perché non scegliere proprio un’amicizia per trasformarla in amore? Tratto questo tema nei panni di una persona che ci ride su, con un velo di ironia misto a rabbia. IL tempo è un qualcosa di cui abbiamo inventato noi l’unità di misura, il tanto e il poco è un nostro concetto mentale. E se magari dovesse servire solo tempo per aspettare la persona che si ama, tanto o poco che sia non ha importanza, se ne vale la pena si affronta anche l’attesa".

Un'anima poetica e dal tocco rock quella del giovane cantautore pugliese IL MAGO (vero nome Giuseppe Lassandro) che sin da piccolo si avvicina al mondo della musica: ''Guardavo mio nonno suonare il pianoforte, e da lì ci ho provato anche io: sono autodidatta e suono la chitarra e il pianoforte. Sentivo l’esigenza di mettermi al centro dell’attenzione facendo l’unica cosa che mi riusciva bene. A 16 anni ho scritto la mia prima canzone, e da lì è iniziato un lungo percorso di racconti, attraverso la musica, della mia vita, gli amori e le difficoltà''.

Inizia a proporre i suoi primi due mixtape online, dove tratta temi che spaziano dall’amore alla rivalsa sociale.. Il 18 maggio 2018 è ospite sul palco di Gigi D’Alessio a Bari, dove presenta il brano “Una Vita Da Film”. Giuseppe ha tanta voglia di crescere, di dimostrare e di imparare, oltre a tanta voglia di far musica e raccontare la sua vita attraverso i testi, difatti si definisce un cantastorie e non un cantante.

Nel suo bagaglio di esperienze c’è anche la partecipazione nell’ottobre 2018 ad Area Sanremo, arrivando tra i semifinalisti. Il 20 Marzo 2019 esce il suo primo album dal titolo “Per Sempre” contenente 13 brani inediti.





