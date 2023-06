"A ma'... oggi nun posso... scusame... ma devo anna' a Pariggi. Sì... 'n Francia. Che devo anna' a fa'? Vo a'a Sorbona, a presenta' 'na teoria c'ho 'nventato io".

"Ma comme! vai a trov'a la sora bona... ma nun eri tu la sora bona de l'Itaglia?"

"A ma', ma che stai a di'? A sora bona? Ho detto a Sorbonaaa... è l'unniversità de Pariggi".

"Ah... E che nne so io de l'unniversità. Ma a proposito... e che ce vai fa', fija mia?"

"T'oo detto. Vado a presenta' 'na teoria c'ho 'nventato... 'na robba da Nobele!"

"Davero?"

"T'oo ggiuro. Riguarda er governo. La scoperta è questa.... Ho fatto 'no sforzo perché la devo da di' pure 'n itagliano... La qualità dell'azione di governo deve essere direttamente proporzionale al numero di puttanate che mette in campo durante il proprio mandato. Beh? Che ne dici?"

"Ma puttanate se po' di all'unniversità?"

"E che ne so? Però dato che se tratta de 'na robba da unniversità, devo da usa li termini adatti. Ma lo vedi che stamo a fa' ar governo? E te come le voi chiama le leggi dove annamo a prenne' li traficanti pe' tutto er globbo teracqueo, er reato unniversale su la maternità surrogata (che tutte le vorte me tocca anna' a chiama' Lollobriggida per famme di' che vor di'... lui lo va a vede su la Treccani), togliemo l'abbuso d'uficio, rivedemo l'intercettazioni, diciamo che famo er ponte su lo Stretto anche se nun avemo neppure l'occhi pe' piagne, stamo a leva' el limite de velocità su l'autostrade... e come le voi chiama' 'ste cose? Nun posso mica anna' a l'unniversità a di' che famo stronzate? E che figura ce faccio!

"Ma perché, nun so' cose 'mportanti? Lo dicheno pure quelli a'a televisione".

"Chi? Poro? Der Debbio? Ma lassali perde'. Se a quelli je dico sarta, se metteno a zompa' e nun se fermeno più. Er probblema è che io se volevo fa bella figura me dovevo da circonda' de mezze calzette... tutta ggente de risulta. E se no come facevo a fa' crede' d'esse 'n ggenio? Ma' 'a visto che c'ho messo a'a curtura? Sangiuliano... Sangiulianoooo... 'na robba da vergognasse".

"Ma allora che ce stai a fa' ar governo?"

"A comanna'. Li fasci vanno ar governo pe' comanna'. È ' reggola. Ma pe' fallo me devo da 'nventa' 'ste puttanate, perché m'hanno lasciato 'n eredità quer cazzo de pi-ene-ere-ere... che nun 'o posso da scansa'. Ho provato a vede se lo potevo usa' pe' da' li sordi a quelli che me voteno... ma quer cazzabubbolo de Fitto nun è bbono. Me doveva assistema' le cose, 'nvece sta a fa'n casino. Adesso semo 'n ritardo, dovemo da presenta' 'n piano a fine mese, ma nun semo bboni e non sapemo manco come fa a prende' li sordi che ce dovevano da' a fine anno. E allora me tocca 'nventamme 'e puttanate perché nun se ne parli. In compenso, me so' ppure 'nventata 'sta teoria.. vedi mai che mo me candidano ar Nobele".

"Fija mia... sei un ggenio"!

"Grazie ma'... ma 'o sapevo ggià... pe' conto mio".



Crediti:

L'immagine è presa dal sito della presidenza del Consiglio.

Termine puttanata secondo Treccani: in senso figurato, azione disonesta, sleale, o anche solo sciocca, maldestra, oppure cosa di scarsissimo valore.