Da poche ore è uscita "Anymore", il nuovo singolo di Ross Roys uscito su Ross Roys Records. E' un brano decisamente techno, dal groove che non dà scampo. Si sente però anche una voce ipnotica, che a volte si sovrappone al ritmo. E' perfetto per ballare in questa calda estate '23. "Sono contenta, perché Gianni Bini (un mito per tutto il settore dance, NDR) si è occupato del mastering, mentre la produzione l'ho curata personalmente, nel mio studio casalingo, a Luni", spiega Ross Roys, che continua. "Ancor più di prima e dei miei dischi precedenti, 'Anymore' incarna la mia evoluzione artistica". "Anymore" è un brano molto originale ed è proprio l'originalità la direzione verso cui sta lavorando Ross Roys, produzione dopo produzione.



In questo senso, è molto importante un'esperienza che Ross Roys ha voluto regalarsi, in Friuli. "Ho partecipato ad un workshop dedicato a come registrare correttanente i suoni della natura e come processarli per utilizzarli nelle produzioni di musica elettronica", spiega l'artista toscana. "La location è stata nel parco di Aeson, fiume Isonzo (Friuli Venezia Giulia). Appena rientrata in studio ho subito iniziato a mettere in pratica quel che ho imparato... E' bello che ci siano iniziative di questo tipo, per noi artisti sono davvero utili".



Ross Roys: dopo la techno "Anymore", la direzione è l'originalità

https://open.spotify.com/track/4aWsCkqXmOPkGU6b212ttQ?si=3dac260a17974fa1



Instagram.com/ross_roys/



Rosaria Giudice, al mixer Ross Roys, vive di ritmo. Ha iniziato a farlo in discoteca, come ballerina per mantenersi mentre studiava come medico veterinario. Ama gli animali e la natura alla follia, ma dopo la laurea l'amore per la musica è prevalso ed è diventata dj. Con il suo sound techno / tech house da tempo fa scatenare i club tra Toscana, Liguria e ovviamente pure a Ibiza.



Vive a Luni, un piccolo paese in Provincia della Spezia e ha iniziato a suonare in un piccolo locale a Bocca di Magra. Poi pian piano ha iniziato a spostarsi di club in club: Fusion Club a Marina di Massa (MS), Supersonic Club a Lucca (dove ha diviso la console con leggende come Francesco Zappalà, Roland Brant e Roberto Francesconi), Mambo Studio, Hush e Decibel ad Ibiza…



Tra le sue produzioni discografiche ci sono "Take" e Zwong", pubblicate da K-Noiz e "Waves" uscita su DVS Records. Il brano a fine novembre 2020 viene poi pubblicato in un nuovo remix curato da Luca Guerrieri. Ecco poi la sua label, Ross Roys Records, dove da tempo pubblica la sua musica.