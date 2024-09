L'Everest come specchio dell'anima. Il documentario di Sebastián Cordero, Behind the Mist, è stato scelto dall’Ecuador per gli Oscar 2025 per la categoria Miglior film internazionale. La scalata come metafora di un viaggio di auto-scoperta ci invita a riflettere sulle grandi sfide della vita.

TRAMA: Iván Vallejo e Sebastián Cordero sono rispettivamente scalatori e registi ecuadoriani. Insieme iniziano un documentario sulla scalata di Vallejo sulla cima del monte Everest, ma man mano che salgono più in alto, la loro visione del film cambia radicalmente e pericolosamente.

Con questo film Sebastián Cordero diventa il regista che ha presentato il maggior numero di pellicole per gli Oscar. Le prime due sono: Crónicas (2005) e Sin Muertos No Hay Carnaval (2017).