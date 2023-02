Pro Sesto-Juventus Next Gen, sfida di cartello del girone A della Serie C della settimana scorsa, ha visto tra gli ospiti illustri presenti in tribuna Martina Broggi, dapprima Miss Milano e Miss Lombardia 2022, poi ambiziosa sfidante alle finali di Miss Italia, sconfitta solamente sul filo di lana.

La partita, sul campo, è terminata 1-1, buon gioco e due reti realizzate nel giro dei primi minuti della ripresa. Sugli spalti e a bordo campo, invece, Martina si è gentilmente concessa agli scatti di fotografi e ammiratori.

E' nata a Milano il 28 marzo 2003, ha occhi nocciola, capelli biondo cenere ed è alta 175 centimetri. Ha origini italo-brasiliane, studia psicologia, sogna di lavorare nell'ambito della criminologia. Un unico difetto: è interista.