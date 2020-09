Mi amor soap è il primo programma interamente dedicato al mondo delle soap opera che hanno fatto la storia della tv e sarà in onda dal 27 settembre su Donna tv canale 62 del DTT alle ore 17.

Il programma Mi amor, che si occupa di telenovelas ed è condotto dai validi Daria Graziosi e Salvatore Sposito , almeno una volta al mese si apre alle soap e alle serie tv con un contenitore di interviste, news, curiosità, ricordi di Sentieri, Vivere, CentoVetrine, Incantesimo, Capitol, Quando si ama e Santa Barbara.

Mi amor soap svelerà i retroscena e racconterà gli aneddoti e la storia delle soap che hanno conquistato milioni di telespettatori e sono ormai negli annali della tv e nella memoria del pubblico .

Ad essere coinvolti come ospiti ci saranno Maria Macina, producer italo americana di Sentieri, Emanuela Tittocchia, volto di Centovetrine, Fabio Massimo Bonini che ha interpretato il doppio ruolo di Mantegna e Piersanti a Vivere e Vincenzo Bocciarelli nel cast di serie famose come Incantesimo, Il bello delle donne, Orgoglio e Cinecittà nel corso delle prime puntate in preparazione a Milano in questi giorni negli studi di Donna tv.

Nato da un’idea di Sante Cossentino, giornalista pubblicista esperto di soap e fiction anche a livello internazionale, il programma si avvarrà dell’apporto di altri addetti ai lavori, per tutti gli amanti delle soap e della lunga serialita’ rimasta nel cuore del pubblico televisivo .

Mi amor soap sarà replicato più volte nel palinsesto di Donna tv e sarà anche visibile sul portale dell’emittente.

Curiosità, backstage, immagini esclusive saranno inoltre disponibili anche su tutti i canali social Facebook, Twitter e Instagram di Donna tv .