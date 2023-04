Epic Systems, una delle maggiori aziende di software per la sanità negli Stati Uniti, ha annunciato di aver siglato una partnership con Microsoft per testare nelle sue applicazioni l'uso di ChatGpt-4, il modello di linguaggio generativo di ultima generazione sviluppato da OpenAI.

ChatGpt-4 è un modello di intelligenza artificiale che può generare testi coerenti e pertinenti a partire da un input iniziale, come una domanda o una frase. Il modello è in grado di adattarsi al contesto e allo stile della conversazione, imitando il linguaggio naturale umano.

L'obiettivo della collaborazione tra Epic Systems e Microsoft è di sfruttare le potenzialità di ChatGpt-4 per migliorare l'esperienza degli utenti e dei pazienti che utilizzino le soluzioni software di Epic Systems, come il portale MyChart o il sistema di gestione delle cartelle cliniche EpicCare.

ChatGpt-4, ad esempio, potrebbe fornire assistenza virtuale ai pazienti che vogliono prenotare una visita, richiedere una ricetta o consultare i risultati dei loro esami, così come potrebbe aiutare i medici a scrivere note cliniche più velocemente e accuratamente, suggerendo frasi o termini appropriati in base al caso.

La sperimentazione di ChatGpt-4 da parte di Epic Systems e Microsoft si inserisce in un contesto di crescente interesse per l'uso dell'intelligenza artificiale nel settore sanitario, sia per ottimizzare i processi operativi che per migliorare la qualità delle cure.

ChatGpt-4 rappresenta una delle tecnologie più avanzate e promettenti in questo ambito, grazie alla sua capacità di generare testi fluidi e personalizzati, che possono facilitare la comunicazione e l'interazione tra i diversi attori coinvolti nella sanità.

La sperimentazione è partita in alcuni ospedali, tra cui l'Uc San Diego Health, l'UW Health a Madison nel Wisconsin e lo Stanford Health Care.