La Formula 1 ha comunicato quelle che, presumibilmente, saranno le ultime gare della stagione 2020. Si disputeranno in Turchia, Bahrain e Abu Dhabi, facendo sì che il calendario, che quest'anno avrebbe dovuto avere più gare di sempre, finirà per offrirne solo 17 in totale, il numero più basso dal 2009.

In Turchia, il 15 novembre, dopo nove anni si tornerà a correre all'Istanbul Park di Tusla. Il Bahrain ospiterà due gare, il 29 novembre e il 6 dicembre, mentre la stagione si concluderà ad Abu Dhabi sul tracciato di Yas Marina, il 13 dicembre.

Questa sarà la prima volta dal 1950, anno in cui ha avuto inizio il campionato del mondo di Formula 1, che non si disputerà alcuna gara in America del Nord, la prima volta dal 1970 che non ce ne sarà nessuna in Sud America e la prima dal 1984 in cui non si disputerà il GP d'Australia.

Probabilmente, a questo elenco dovremo aggiungere anche l'Asia, e in tal caso sarebbe la prima volta dal 1986 che le vetture di Formula 1 non gareggeranno in quel continente. Il dubbio è relativo alla possibilità che almeno in Vietnam, all'ultimo istante, si possa organizzare una gara... ma è comunque una eventualità remota, appesa a un filo.

Per quanto riguarda il ritorno degli spettatori sugli spalti, gli organizzatori del GP di Russia hanno avanzato tale possibilità per il GP di Soci che si disputerà a fine settembre.