Il master "La Scoliosi" torna a Ragusa per fornire una soluzione innovativa alle problematiche legate alla postura. La seconda edizione del corso si terrà il 12,13 e 14 maggio e prevede la promozione dell'utilizzo di PosturalSpine, l'invenzione del Prof. Carmelo D'Amanti. PosturalSpine è un attrezzo versatile, studiato per fornire supporto nella rieducazione della postura e nella risoluzione di diverse problematiche muscoloscheletriche. Grazie alla sua efficacia, è diventato uno strumento di riferimento per molti professionisti del settore. Il master si propone di offrire ai partecipanti la possibilità di approfondire le conoscenze sulla scoliosi e sulla postura, fornendo anche la possibilità di imparare ad utilizzare PosturalSpine in modo efficace ed efficiente. I tre giorni di formazione saranno caratterizzati da sessioni teoriche e pratiche, durante le quali i partecipanti potranno apprendere le nozioni fondamentali per la corretta gestione della scoliosi e delle problematiche legate alla postura. Di altissimo livello i docenti.

Prof. Dott. Carmelo D’Amanti, Laurea in Chiropratica – Laurea in Fisioterapia, Laurea in Scienze Motorie, Dip. Spec. Biennale Psico-Fisico Udito Vista, Master in Posturologia, Docente Universitario “Master in Posturologia e Biomeccanica” Università degli Studi di Palermo

Prof. Francesco MacDonald, Francesco MacDonald, specialista in Ortopedia e Patologia e Chirurgia vertebrale, Docente Universitario “Master in Posturologia e Biomeccanica” Università degli Studi di Palermo

Drssa. Daniela Morando, Laurea in Chiropratica, Laurea in Fisioterapia, Logoterapista, Docente Universitario “Master in Posturologia e Biomeccanica” Università degli Studi di Palermo

L'evento, che può contare su diverse edizioni già realizzate sul territorio nazionale, rappresenta un'opportunità unica per coloro che desiderano specializzarsi in questo ambito, acquisendo competenze e strumenti utili per la pratica quotidiana. La formazione continua è fondamentale per il successo professionale, infatti, come si dice, "chi non si forma si ferma". Il Master "La scoliosi" rappresenta un'opportunità unica per rimanere sempre aggiornati e acquisire nuove competenze nel campo della postura.

Non perdere l'occasione di partecipare al corso e scoprire il mondo di PosturalSpine!