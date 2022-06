Venerdì 17 giugno il dj producer umbro Nicola Baldacci dalle 22 fa ballare il The Box di Riccione (dalle 22, Viale Milano 54, Riccione RN, madriccione.com). Conosciuto ormai in tutto il mondo quasi per il suo sound sospeso tra house e tech house, si è fatto conoscere con "Brain" (Area 94) per poi suonare in giro il mondo da protagonista, tra Repubblica Ceca, Messico, Perù... e ovviamente pure in giro per l'italia. Tra le altre, Nicola Baldacci pubblica spesso musica su label di riferimento come Nervous, Happy Techno o PP Music.



Tra le sue produzioni più recenti c'è "Oh Comandante", pubblicata proprio da After Room Records. Spinta dal groove di Baldacci, è ispirata dal sound tradizionale cubano ed è piena di calde chitarre e melodie malinconiche. La traccia, uscita da poche ore, sta piacendo molto in giro per il mondo (ad esempio Dj Mag Brazil, Ruben Mandolini, Connect Fm, S-Dance Live Radio, Groove Box...).



Proprio in queste ore poi Nicola Baldacci pubblica "Funkarama", su Cube Recordings, la label di The Cube Guys. Il sound è tech house e mette insieme accordi piano e una parte vocale che non dà scampo: bisogna ballare, dall'inizio alla fine della traccia.



Nicola Baldacci su Instagram

https://www.instagram.com/nicola__baldacci/



Nicola Baldacci su Beatport

https://www.beatport.com/artist/nicola-baldacci/248627