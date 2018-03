Deciso per il 27 aprile il primo summit tra Corea del Sud e Corea del Nord. A maggio Trump incontrerà Kim

Per preparare l'incontro con il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in ed il successivo vertice con il presidente americano Donal Trump, Kim Jong Un lunedì scorso era andato a Pechino... in treno!

Kim ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping e, secondo i media, questo sarebbe stato il suo primo viaggio al di fuori della Corea del Nord da quando è salito al potere nel 2011. Il mezzo di trasporto utilizzato, il treno, è un'altra peculiarità dei leader della Corea del Nord.

Quello di Kim è un treno formato da vetri oscurati e carrozze blindate che non gli consentono, a causa dell'enorme peso, una velocità di percorrenza superiore ai 60 km/h. Inutile dire che il treno sia dotato di tutti i comfort possibili e immaginabili, oltre che di collegamenti che consentono al leader coreano di essere sempre aggiornato in tempo reale. Il treno, che in Corea farebbe capo a circa 20 stazioni costruite ad hoc, sarebbe l'unico mezzo utilizzato da Kim, come dai suoi predecessori, per spostarsi nel Paese e all'estero.

In seguito alle rassicurazioni ricevute, adesso è ufficiale che il prossimo 27 aprile si terrà un primo summit tra Moon Jae-in e Kim Jong Un. Lo hanno stabilito le delegazioni dei due Paesi che questo giovedì si sono incontrate a Panmunjom, un villaggio al confine tra Nord e Sud.

Quello che si terrà a fine aprile tra le due Coree sarà il primo summit in oltre un decennio. Il tema dell'incontro, che avverrà nella zona demilitarizzata che fa da cuscinetto tra Nord e Sud, avrà come argomenti principali la denuclearizzazione della penisola coreana ed il miglioramento delle relazioni tra i due Paesi. Per definire meglio i dettagli del vertice si terrà una nuova riunione tra le due delegazioni il prossimo 4 aprile.

La tensione tra le due Coree è diminuita in modo significativo da quando la Corea del Nord ha deciso di inviare una propria rappresentanza ai Giochi olimpici invernali che sono stati organizzati a febbraio in Corea del Sud, dopo l'invito ricevuto da parte di Moon Jae-in.

L'incontro tra Kim Jong Un e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si terrà a maggio. Anche in quel caso, si discuterà di denuclearizzazione. Al momento, non sono ancora stati resi noti data e luogo di tale vertice.