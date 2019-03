OLTRE il Franchising. OLTRE i Confini Italiani

Con quasi 30 anni di fiorente attività sul mercato dentale, il Gruppo Dam, titolare del sistema “Oltre il Franchising”, continua ad ampliare il suo raggio d’azione non solo in Italia ma anche in Spagna. Oltre il Franchising è Además de la Franquicia per gli imprenditori spagnoli e per gli italiani residenti in Spagna che desiderino unirsi a questa grande rete di distribuzione, strutturata per rispondere alle esigenze dei dentisti con prodotti sempre all’avanguardia e un servizio di consulenza ad alti standard. La formula di business continua a mantenere i tratti distintivi che ne hanno determinato il successo, consentendo di avviare la propria attività imprenditoriale da distributore di prodotti dentali del Gruppo Dam, con la propria clientela di dentisti in un’area concessa in esclusiva. Buoni i presupposti per continuare a replicare in Spagna i risultati italiani, complici l’universale stabilità e ricchezza del settore dentale. Tant’è che in Spagna si è sviluppata sin da subito quella che qui da molto tempo è una realtà: come hanno già fatto Matteo e Tommaso, anche Cesar ha deciso di acquisire più di una concessione per ampliare la propria rete di vendita con l’aiuto di agenti per lo svolgimento dell’attività. Perché unirsi al sistema Oltre il Franchising (www.oltreilfranchising.it) significa superare i limiti dei franchising tradizionali e far parte di un business capace di andare oltre i confini nazionali, in un’ottica di costante crescita.