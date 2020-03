Radio Garden è una magnifica applicazione web che, tramite un mappamondo con cui si può giocare e ripassare un po' di geografica, è possibile, soprattutto, possibile scoprire e ascoltare tutte le radio del mondo... via internet.

Oltre alle radio della zona dove risiedi, per ascoltare altre radio locali e non, sia in Italia che in tutto il mondo, è sufficiente girare il mappamondo, scegliere una località a caso ed ascoltare le radio ad essa collegate con un sempolice click.

Radio Garden è davvero divertente e utile, davvero interessante per chi piace ascoltare la musica o per chi vuole tenersi aggiornato per conoscere in tempo reale ciò che accade in qualsiasi parte del mondo (conoscendo la lingua del Paese a cui si è interessati), davvero impressionante per capire come internet può avvicinarci in questo villaggio globale.