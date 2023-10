Il Notebook MSI Stealth 16 Mercedes AMG A13VG-255XES Qwerty è un portatile di alta gamma che combina design e prestazioni eccellenti. È alimentato dal processore Intel Core i9-13900H di 13a generazione, che offre una potenza impressionante sia per il gaming che per il lavoro creativo. La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 supporta il ray tracing e gli strumenti assistiti dall'intelligenza artificiale per una grafica iperrealistica e una maggiore velocità di elaborazione.

Il display OLED da 16 pollici ha una risoluzione UHD+ e un rapporto di aspetto 16:10, che assicura un'esperienza visiva impeccabile. Il notebook dispone inoltre di 64 GB di RAM DDR5-5200, 1 TB di SSD NVMe PCIe Gen4, una tastiera RGB per tasto di Steelseries, un sistema audio Dynaudio a sei altoparlanti e una batteria da 99.9 Whr. Il notebook ha uno spessore di 19.95 mm e un peso di 1.99 kg, ed è dotato di un design esclusivo ispirato alla Mercedes-AMG, con colori accattivanti e dettagli in rosso.