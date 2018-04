Movimento Idea Sociale inaugura la sede a Santa Maria Capua Vetere

Grande entusiasmo e folta partecipazione all'evento di inaugurazione della sede del Movimento Idea Sociale a Santa Maria Capua Vetere. Ospiti d’eccezione hanno arricchito la numerosa platea presente. A non far mancare la propria presenza sono stati il Presidente del partito Vittorio Lamberti, il Segretario Nazionale del Movimento Raffaele Bruno e il commissario cittadino della neo istituita sede del Movimento Idea Sociale Carmine Munno.

Assente per motivi di famiglia il segretario provinciale della federazione di Caserta Luigi Falché. "La nostra missione è di dare risultati concreti a beneficio della propria gente, è serietà e rispetto della parola data ha esordito Munno. Gli elettori affidano ai politici il proprio futuro, i propri sogni, le proprie speranze e i politici non possono disattendere o, peggio, deludere chi ha riposto fiducia in loro. La Politica è innanzitutto rispetto della persona, la Politica non deve mai far del male”.

Successivamente, ha preso la parola il Presidente del Movimento Idea sociale Vittorio Lamberti, che si è detto entusiasta e orgoglioso per questo nuovo tassello aggiunto nel grande puzzle del movimento idea sociale di Santa Maria Capua Vetere. Parola, poi, ceduta al Segretario Nazionale Raffaele Bruno, che ha elogiato i tantissimi partecipanti all’evento e ha ricordato che la sua vicinanza a Santa Maria Capua Vetere non verrà mai meno, essendo ammirato dalla nostra città. Il segretario nazionale, infatti, nonostante in serata dovesse subito ripartire per Roma ha voluto essere presente all’inaugurazione, convinto che il momento politico è tale che i rappresentanti del movimento idea sociale abbiano l’obbligo di essere con e tra gli elettori per spiegare loro il progetto politico e di governo che hanno per l‘Italia.

Assente d’eccezione per problemi familiari il segretario Provinciale Luigi Falché il qualke si è detto profondamente rammaricato e dispiaciuto per la sua assenza. Carmine Munno rappresenta il futuro immediato, non soltanto di Santa Maria Capua Vetere e della provincia di Caserta, ma anche del Movimento stesso. Sono convinto che la sua determinazione unite alla sua professionalità e amore per la politica seria e leale faranno di lui un elemento di spicco del nostro partito.



Simona Allevi, addetto stampa segreteria provinciale di Caserta,

Movimento Idea Sociale.