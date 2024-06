Oggi è il grande giorno, finalmente si gioca. Germania-Scozia è la partita inaugurale degli Europei 2024.

La sfida dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera inizierà alle ore 21 ed è anche la prima partita del Gruppo A, del quale fanno parte anche Ungheria e Svizzera.

La gara verrà trasmessa in diretta su Rai 1, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

In streaming su Now, RaiPlay e Sky Go.