Siamo agli sgoccioli per definire il quadro completo degli ottavi di finale della Coppa Italia, con ormai due sole partite che questo giovedì completeranno la fase dei sedicesimi.

Alle 18:30, il Monza ospita il Brescia: chi avrà la meglio, si guadagnerà il pass per affrontare il Bologna negli ottavi, in una parte di tabellone che vede anche Atalanta e Cesena, che ieri ha sconfitto il Pisa per 1-0, contendersi un posto ai quarti. Sempre nello stesso lato, Juventus e Cagliari si sfideranno per poi affrontare nei quarti la vincente tra Fiorentina ed Empoli.

Il Monza arriva a questa sfida dopo aver eliminato il Sud Tirol ai rigori, ma dovrà riscattarsi dalla recente sconfitta contro il Bologna in campionato. Situazione simile per il Brescia, che ha superato il Venezia 3-1 nel turno precedente, ma vuole riprendersi dopo il passo falso contro il Pisa in Serie B, dove occupa la sesta posizione con 9 punti in 6 partite.

Sull'altro lato del tabellone, la situazione è già più definita: Sassuolo-Milan e Roma-Sampdoria (che nel derby della Lanterna ha superato il Genoa ai rigori) sono pronte a darsi battaglia per un posto nei quarti. Il Napoli, invece, scenderà in campo alle 21:00 contro il Palermo per guadagnarsi l'accesso agli ottavi. I partenopei, reduci da uno 0-0 importante contro la Juventus in campionato, hanno già eliminato il Modena ai rigori. I rosanero, dopo aver eliminato il Parma, puntano a fare un'altra vittima illustre per proseguire il loro cammino.

La vincente della sfida tra Napoli e Palermo troverà la Lazio, mentre l'Inter, dall'altra parte, affronterà l'Udinese, ieri vincente 3-1 sula Salernitana. E guardando ancora più avanti, il tabellone potrebbe regalarci un'altra stracittadina spettacolare, dopo quella tra Genoa e Sampdoria di ieri sera: infatti, Milan, Inter, Roma e Lazio sono tutte concentrate nella parte destra, e un derby romano o milanese in semifinale è tutt'altro che un'ipotesi remota.

Le partite si giocano in gara secca: se al termine dei 90 minuti il risultato sarà in parità, si procederà direttamente ai calci di rigore, senza tempi supplementari.

Le partite in programma questo giovedì: