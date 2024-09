"Abbiamo iniziato bene e poi ci siamo spenti. Ho visto gente abbastanza svuotata di energie e i nostri avversari molto più dinamici di noi. Avevamo alcuni giocatori in difficoltà già nel finale di primo tempo, poi la ripresa è iniziata nel peggiore dei modi perché abbiamo preso gol. Veniamo fuori male da questa partita, abbiamo fatto tanti cambi anche per conoscere un po' gli altri giocatori. Sicuramente non abbiamo una buona gara e il Como è stato più bravo di noi. In altre partite abbiamo subito gol su palle inattive, oggi no ma abbiamo avuto grandi difficoltà a centrocampo. Quindi i calciatori del Como arrivavano abbastanza liberi e con una gamba decisamente superiore alla nostra che non riuscivamo a contrastare. Siamo stati sottotono con troppi giocatori".Stiamo cercando di inserire giocatori, ma lo dobbiamo fare in campionato e in Champions League. Nel frattempo dobbiamo cercare di ottenere il meglio da chi ci dà più certezze, cosa che purtroppo stasera non è accaduta. Quindi diventa anche più difficile avere aspettative sui nuovi. Abbiamo fatto una partita decisamente sottotono, dobbiamo ripartire dal nucleo perché è solido.Se giochiamo così come stasera, pur avendo motivazioni molto forti per fare un salto in classifica, non è un bel segnale. Non possiamo avere motivazioni soltanto in Champions League".

Così Gasperini, ha commentato la sconfitta della sua Atalanta nel posticipo della quinta giornata di Serie A, battuta nel suo stadio 2-3 dal Como di Fabregas che, nel secondo tempo, ha recuperato con 3 reti lo svantaggio iniziale. Nei minuti di recupero l'Atalanta ha ridotto lo svantaggio, ma senza trovare il pari.

Dopo la quinta giornata, la Serie A vede ben tredici squadre racchiuse in soli cinque punti, con il Torino capolista solitario. E a testimoniare quanto sia incerto questo avvio di stagione, i due anticipi di ieri dei sedicesimi di Coppa Italia, che hanno visto per l'appunto il Torino sconfitto in casa 2-1 dall'Empoli che, pertanto, proseguirà nel torneo affrontando agli ottavi la Fiorentina.

Negli altri anticipi, il Sassuolo ha battuto anche lui in trasferta il Lecce per 2-0, mentre il Cagliari ha superato il turno vincendo per 1-0 sulla Cremonese.





