Continua a crescere in India il numero delle persone contagiate da Covid con i 352.991 casi di questo lunedì, che costituiscono un nuovo record ed è il quinto consecutivo.

Per cercare di arginare la grave situazione in atto nel Paese, oltre ad accettare l'aiuto offerto da Gran Bretagna, Germania e Stati Uniti nell'invio di presidi medici urgenti, il premier Narendra Modi ha concordato con il capo di stato maggiore della difesa, il generale Bipin Rawat, l'intervento delle forze armate che metteranno a disposizione degli ospedali dove vi è carenza ossigeno prelevato dalle riserve militari, insieme a personale medico militare. Non solo, dove possibile, anche le infrastrutture mediche militari saranno messe a disposizione dei civili.

Modi, domenica, ha invitato tutti i cittadini a vaccinarsi ed a seguire le misure minime di distanziamento e di igiene per far fronte all'attuale emergenza.

Poiché gli ospedali a Delhi e in molte altre città non possono accettare nuovi pazienti per carenza di letti, i malati sono costretti a farsi curare nelle proprie abitazioni. In quel caso, però, per loro è ancor più difficile trovare ossigeno e medicinali adatti, facendo prosperare il mercato nero, con prezzi più alti persino di 10 volte.

Lo stato meridionale del Karnataka, sede della città di Bangalore, centro di avanguardia nel settore della tecnologia e non solo in India, ha ordinato un lockdown di 14 giorni a partire da martedì, unendosi allo stato occidentale del Maharashtra, dove le misure di contenimento dureranno fino al 1 ° maggio.

In alcune delle città più colpite, i corpi vengono bruciati su falò improvvisati... vere e proprie cremazioni di massa.