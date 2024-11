L’essere umano vuole fuggire dai problemi ma ne è parte stessa

La band WorldPlan pubblica il nuovo singolo “Davide o Golia”, disponibile dall’8 novembre 2024 sui principali stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. La potenza del loro rock torna in questo nuovo brano, dedicato a coloro che non sono soddisfatti di ciò che li circonda: vorrebbero scappare, ma sono parte integrante del “problema”. Ritrovarsi faccia a faccia con la realtà e con le conseguenze delle proprie azioni non è mai facile: sarà il dolore a muovere l’essere umano, a spingerlo a cambiare le cose.



Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/artist/7Mn9CtEU5im1K0h2VYaVcJ?



Storia della band

Testi tormentati, rabbia ed energia: sono solo alcuni degli attributi che fanno da fondamenta per i WorldPlan. Il progetto nasce nel 2018, tra le nostalgiche colline toscane, grazie al feeling musicale ed emotivo degli attuali membri, che tutt'ora continua a persistere. Ciò ha portato al bisogno di scrivere ed incidere pezzi che rispecchiassero la natura della band. È così che, nel 2019, esce il primo lavoro firmato WorldPlan, "Easyli Rhetieving": un EP da sei tracce, veloce, potente e sporco, in cui ogni transiente è ben evidenziato e ogni parola è socialmente scorretta. Durante il distopico lockdown, la band rifiuta di fermarsi insieme al mondo, continuando a scrivere e a produrre, dando un nuovo significato al proprio nome, ormai più forte e identificativo di prima. Ciò ha portato alla creazione del loro primo album "Jukai", uscito a luglio nel 2022. Questo LP racchiude dodici tracce, in cui ci si ritrova in un viaggio mistico tra la vita e la morte, dove i problemi con la società moderna, istinti suicidi e speranza stanno alla base di questo concept. L'album porta i WorldPlan a condividere il palco con nomi storici ed influenti del panorama musicale, come Nanowar Of Steel, David Ellefson, Jeff Scott Soto, Chris Slade e altri. Non contenti, continuano a scrivere e a produrre materiale con l'intento di conquistare il mondo. Al momento, il progetto WorldPlan sta continuando sotto una nuova forma con la pubblicazione di nuovi singoli, questa volta in lingua italiana.

I WorldPlan:

Lorenzo Masi – Voce/ Tastiere

Alessandro Iacobelli – Chitarra / Cori

/ Leonardo Dei – Chitarra

Gabrio Cintura – Basso

Francesco Bracci – Batteria

