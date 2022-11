Leonardo Armezzani è nato a Roma nel 1973. Ha conseguito la maturità scientifica e attualmente è un imprenditore. Il primo romanzo, L’arrocco (Europa Edizioni), è uscito nel 2019 ed è la prima opera di una quadrilogia di cui fa parte anche La promozione – Il pedone irreginato (secondo libro).

Leonardo è riuscito a entrare nel cuore dei lettori grazie al suo grande talento, la sua abilità nel far immergere totalmente gli appassionati di “Gialli” fornendo ricche informazioni sui luoghi citati nei suoi libri come la capitale d’Italia (Roma) creando dei personaggi di grande spessore con spiccate personalità che resteranno per sempre nel cuore di tutti noi.

Il protagonista principale nei libri di Leonardo è il commissario di polizia Flavio Bonelli che nel primo volume “L’arrocco” è a un passo dal veder finalmente decollare la propria carriera: già immagina il suo nome sui maggiori quotidiani per aver sgominato la più pericolosa banda di narcotrafficanti del secolo, ma dopo un intenso lavoro di appostamenti, intercettazioni e pedinamenti, al momento di chiudere il cerchio, qualcosa va inspiegabilmente storto lasciandolo con un pugno di mosche in mano e costringendolo a ricominciare da zero la ricerca dei criminali.

Daniel Grillo, commissario a Taurisano, un piccolo paese della Puglia a più di mille chilometri da casa sua, vive una vita noiosa e pigra, disincantato dal suo lavoro e con pochi casi e di basso rilievo. Niente sembra poter turbare la sua monotonia.

Le vite di Bonelli e Grillo non potrebbero essere più lontane e diverse, ma quando a seguito di una serie di omicidi e sparizioni le loro strade si incrociano, inizia per loro una partita a scacchi in cui ognuno è pronto a fare la propria mossa per carpire informazioni all’altro senza scoprire le proprie carte. Il tempo non si dimostra clemente e la posta in gioco aumenta velocemente, personaggi molto potenti si dimostrano pronti a tutto pur di non vedere intralciati i propri traffici. I nostri dovranno quindi abbandonare le reciproche diffidenze e unire le forze: qualsiasi passo falso potrebbe costare loro molto caro.

L’arrocco vi aspetta sui maggiori store online e in tutte le librerie italiane.