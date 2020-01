Rossella Persia di Fatti per il Successo Academy è tra le protagoniste del cortometraggio U' Papùn della regista Annamaria Caputi, presentato all'Accademia del Cinema Ragazzi Enziteto.

Rossella è tra i nomi in crescita della sezione baby kids dell'Academy pugliese Fatti per il Successo fondata dall'event manager e imprenditore Miky Falcicchio, che continua a sfornare talenti e opportunità. In precedenza la baby attrice barese è stata scelta con il ruolo di protagonista per altri due corti girati in Puglia: "Il cortile" e "La fine del bruco". Entrambi i corti sono stati realizzati dall'Accademia nata nel 2005 come laboratorio di idee e di aggregazione sociale e culturale in un quartiere “ombra” della periferia di Bari (San Pio).

Trama de U' Papùn

Alessia ha dieci anni e vive in un cortile con la sua migliore amica Lea: le due sono inseparabili. La scomparsa improvvisa di Lea, porterà Alessia ad affrontare la sua più grande paura, il mostro che si aggira nel cortile: U’ Papún.