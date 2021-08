Martedì, secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, sono stati 400 gli interventi effettuati nel Sud Italia a causa di incendi boschivi, 100 in Calabria e in Sicilia. Nell'opera di spegnimento sono stati impiegati 14 Canadair e 5 elicotteri.

Squadre di vigili, a terra, erano al lavoro a Cittanova, Roccaforte del Greco, San Luca, Badolato, Borgia, Simeri Crichi, Longobucco e Belvedere marittimo, tra le province di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza. In Sicilia gli interventi hanno riguardato soprattutto i monti delle Madonie, in prossimità di Petralia Sottana.

Le operazioni per lo spegnimento delle fiamme sono continuate nella notte e continuano tuttora in Calabria e in Sicilia.

In Calabria sono stati 150 gli interventi svolti nella giornata di oggi, con cinque Canadair e quattro elicotteri. In Sicilia proseguono le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi che da giorni stanno interessando Petralia Soprana, così come il lavoro delle squadre schierate a protezione delle abitazioni vicine ai fronti di fiamma.

#Incendiboschivi, per tutta la notte #vigilidelfuoco impegnati in #Sicilia e #Calabria, dove permangono le maggiori criticità: oltre 300 interventi nelle ultime 12 ore, dall’alba 7 #canadair in volo. Nel video le operazioni di spegnimento a Petralia Soprana (PA) #11agosto pic.twitter.com/dbbHEWoGdL — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 11, 2021

Canadair in azione anche ragusano per fronteggiare un incendio della pineta di Calaforno che minacciava il centro abitato di Giarratana.



Fiamme anche nel casertano, a causa di un vasto rogo divampato nella serata di martedì sul monte Tifata. L'incendio ha distrutto ettari di vegetazione in poche ore ed è stato domato solo nelle prime ore di questa mattina. Sempre in provincia di Caserta le fiamme hanno interessato il monte Sant’Angelo, a Vairano Patenora, dove sono andati distrutti migliaia di uliveti. Il rogo è stato domato quando ormai aveva quasi raggiunto il centro abitato.

Gli incendi hanno causato due morti.

La prefettura di Reggio Calabria ha confermato che nel primo pomeriggio è stato rinvenuto un cadavere a Grotteria, un comune della provincia. Si tratta di un uomo di 77 anni trovato morto all’interno di un proprio casolare, crollato a causa delle fiamme

Anche in Sicilia, a Paternò (Catania), si registra una vittima. È un 30enne che è rimasto schiacciato dal proprio trattore con il quale stava trasportando una botte piena d'acqua che sarebbe servita a spegnere un incendio in un podere nell'area di Ponte Barca.