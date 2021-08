Sea-Watch 3 nelle scorse ore, ha lanciato un Mayday Relay a tutte le navi nell'area, rilanciando l'appello di Alarm Phone che denunciava la presenza di centinaia di persone, fino ad 800, in pericolo su diverse barche:

"Ne stiamo monitorando alcune ma non possiamo intervenire - hanno dichiarato dalla ong tedesca - perché abbiamo 263 persone a bordo) Cosa aspettano le autorità a fare il loro dovere?"

In serata, la Guardia Costiera ha soccorso alcune delle imbarcazioni in difficoltà, e tra queste quelle che Sea-Watch stava monitorando non potendo prestare assistenza diretta, ma l'emergenza non è finita, molte persone sono ancora in mare e hanno bisogno di aiuto.

Sull'altra nave che in questo momento sta operando tra l'Italia e le coste africane, la Ocean Viking della ong SOS Mediterranee, sono adesso 555 le persone a bordo, dopo che il 1 agosto l'equipaggio ha soccorso altre 106 persone nella SRR maltese alla deriva su una barca di legno sovraffollata, la cui presenza era stata segnalata da SeaWatch3. Il più giovane naufrago salvato in questa operazione ha solo 3 mesi.

Il cristianissimo baciapile del sovranismo, Matteo Salvini, impegnatissimo a districarsi tra ori olimpici e gozzoviglie ha trovato pure il tempo di commentare così i salvataggi nel Mediterraneo:

Come al solito il cristiano, Matteo Salvini, oltre a non conoscere il significato delle parole che utilizza (clandestini), non manca neppure di ricordarci di essere un razzista (ennesimo carico di clandestini), oltre ad utilizzare delle persone in difficoltà per fare del becero vittimismo per la sua ancor più becera propaganda (vado a processo per aver difeso il mio Paese).







Crediti immagine: twitter.com/SOSMedItalia/status/1422212622712246272