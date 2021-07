Che cosa hanno detto Mancini e Bonucci prima della sfida con la Spagna per l'accesso alla finale di Euro 2020 lo abbiamo letto. Quelle riportate di seguito, invece, sono le dichiarazioni dei nostri avversari.

Così, il CT Luis Enrique:

"E' vero che Laporte non si è allenato ieri e questo è vero per un altro giocatore, ma solo per precauzione. Hanno fatto bicicletta statica e recupero generale, ma il resto della squadra è in buona salute. Tranne Pablo Sarabia, che domani non sarà a nostra disposizione"."L'esperienza di superare i quarti di finale come abbiamo fatto è stata positiva. Avevamo meritato di passare il turno prima dei rigori, ma siamo comunque riusciti a vincere. Dobbiamo concentrarci sulla partita che dobbiamo affrontare perché vogliamo giocare la finale. In questo momento è tempo di spingere"."Sono solo il leader fuori dal campo. I veri leader sono i giocatori e io ne ho tanti, sia tra i titolari che tra quelli in panchina. Se vinciamo questa partita e passiamo il turno, la finale poi sarà tutto merito dei nostri calciatori"."Non scelgo mai le mie squadre in base a chi potrebbe o meno essere a disposizione degli avversari. Mi concentro su ciò che posso controllare. Ma dirò che vorrei che Spinazzola non fosse infortunato e potesse giocare, perché più giocatori bravi ci saranno domani in campo, meglio sarà per il calcio".

In rappresentanza della squadra, ha parlato il 18enne centrocampista del Barcellona, Pedro González López, meglio noto come Pedri:

"In questo momento, sono concentrato solo sull'essere scelto per questa partita. Se mi verrà data l'opportunità, darò tutto e lavorerò duro come tutti gli altri"."Ho già detto i passato che una delle cose che voglio migliorare nel mio gioco, in futuro, è entrare in area di rigore e segnare"."Nei giorni dopo le partite sento un po' di stanchezza, ma cerco sempre di riposare, mangiare e idratarmi bene. Corro molto perché è un modo per aiutare la squadra".

Per l'incontro di questa sera sono attesi a Wembley 54.000 spettatori, un numero che corrisponde a circa il 75% della capacità dello stadio che ha ospitato le olimpiadi di Londra del 2012. La Uefa ha stimato che saranno circa 11mila i sostenitori italiani e 9mila quelli spagnoli. Non è possibile comunque stabilire un numero esatto per ciascuna delle due tifoserie visto che la quota restante di biglietti è in vendita libera. In ogni caso, vista la massiccia presenza di italiani a Londra è possibile che il numero di tifosi azzurri sia decisamente superiore a quello degli spagnoli.

Per accedere allo stadio si può entrare soltanto mostrando la negatività ad un tampone effettuato nelle ultime 48 ore oppure dimostrando di aver completato il ciclo vaccinale da almeno 15 giorni.