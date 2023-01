“Il Testimone” è il nuovo singolo di Alessandro Fiorani, in arte The Meinflow, un brano che parla di uno scontro generazionale. Uno stallo tra giovani che non riescono a realizzarsi e senatori che non hanno il coraggio di smettere. La canzone non prende una posizione netta, critica gli atteggiamenti di entrambe le parti: se da un lato la vecchia guardia non cede il passo dall’altro la passività delle nuove generazioni di fronte a questa situazione ne induce la cementificazione. La paura del cambiamento diventa un alibi in un’Italia ignava che si rifugia nel qualunquismo delle frasi di circostanza.

https://www.youtube.com/watch?v=Fs4vQN8gyl4



Biografia

Alessandro Fiorani, nasce a Segrate il 22 giugno 1993. La passione per la musica lo ha accompagnato fin dall’infanzia e, frequentando la scuola Giuseppe Verdi di Corsico, inizia lo studio di violino e chitarra. Durante l’adolescenza scopre l’amore per teatro e musical maturando esperienze nel mondo dell’animazione turistica ed esibendosi come attore/cantante per la compagnia Live Theatre, nel musical Rocky Horror Live. Lavorando come piano bar tra Milano e periferia diversifica i propri gusti musicali e nasce in lui l’esigenza di esprimersi attraverso sue canzoni. Nel 2016 sotto il nome d’arte “The Meinflow” nasce il progetto solista; punto ad uno stile crossover misto tra pop rock, rap e dance. Insieme alla collaborazione con il videomaker Claudio Montanari e ai producer Daniele Roveda e Leonardo Caruso (Bazar Music Studio) realizza e pubblico il primo album solista “Finding My Way”. Nel 2022 grazie alla collaborazione con “Up Music Studio” e al producer Sabatino Salvati presenta il brano “Il Testimone”.

instagram: https://www.instagram.com/themeinflow_official/