Nasty Juice Music è uno spazio di libertà in cui si muovono tanti diversi artisti, permettendo loro di esprimersi in piena libertà. A guidare quello che è un vero e proprio collettivo c'è Davide Catania, art director di un'organizzazione nata nel lontano 2013, un'organizzazione che lavora costantemente per crescere ed affermarsi anche fuori dai confini nazionali. "E' una crew di dj piuttosto diversi diversi tra loro", spiega Davide Catania. "Siamo però tutti uniti da una passione assoluta per la musica". Tra gli altri, del collettivo fanno parte Carmelo Prato, Dangeli, Luca Zuccarello, Luca Distefano, Mahoney, Marco Sdang, Nirsm, Domi, D Beat.

Entrare in contatto con il sound e l'energia di Nasty Juice Music è facile. Ogni mercoledì sera la musica della crew e di ospiti musicali di riferimento è online su Crop of Music Radio - www.cropofmusicradio.com, un'emittente davvero seguita nel mondo da chi ama l'elettronica. Chi è in ritardo o il mercoledì sera è impegnato, non si spaventi: il palinsesto di Crop of Music Radio, esplorabile facilmente online, propone tante repliche a tutte le ore.

https://www.facebook.com/nastyjuice

www.cropofmusicradio.com