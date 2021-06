Papa Francesco ha inviato una bellissima lettera in occasione del webinar Outreach LGBTQ, che si è svolto sabato, esprimendo il suo sostegno a questo ministero e incoraggiandoci a imitare lo "stile" di Dio di "vicinanza, compassione e tenerezza"...

Così, su Twitter, il prete gesuita James Martin ha accompagnato la pubblicazione della lettera autografa che gli ha inviato Papa Francesco in occasione del webinar "Outreach 2021". Il sacerdote ha pubblicato la lettera su Twitter.

Ecco che cosa gli ha scritto il Papa.

Voglio ringraziarti per il tuo zelo pastorale e per la tua capacità di essere vicino alle persone con la vicinanza che aveva Gesù e che riflette la vicinanza di Dio.Il nostro Padre Celeste si avvicina con amore ad ognuno dei suoi figli, a tutti e ad ognuno di loro. Il suo cuore è aperto a tutti e a ciascuno. Lui è Padre. Lo "stile" di Dio ha tre tratti: vicinanza, compassione e tenerezza. Questo è il modo in cui si avvicina a ciascuno di noi. Pensando al tuo lavoro pastorale, vedo che cerchi continuamente di imitare questo stile di Dio. Tu sei un sacerdote per tutti e tutte, come Dio è Padre di tutti e tutte. Prego per te affinché tu possa continuare in questo modo, essendo vicino, compassionevole e con molta tenerezza.Prego per i tuoi fedeli, i tuoi "parrocchiani", tutti coloro che il Signore ha posto accanto a te perché tu ti prenda cura di loro, li protegga e li faccia crescere nell'amore di nostro Signore Gesù Cristo.

James Martin, consulente del Dicastero per la comunicazione del Vaticano è autore del libro "Un ponte da costruire - Una relazione nuova tra Chiesa e persone LGBT (titolo originale Building a Bridge: How the Catholic Church and the LGBT Community Can Enter into a Relationship of Respect, Compassion, and Sensitivity) pubblicato per la prima volta nel 13 giugno 2017. In Italia, l'opera è stata tradotta da Laudieri Di Biase e pubblicata il 22 maggio 2018 da Marcianum Press.