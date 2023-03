Donald Trump è stato incriminato dal Gran Giurì di Manhattan per aver pagato 130mila dollari alla pornostar Stormy Daniels, per farla tacere sulla loro relazione.

Il tycoon è il primo ex presidente della storia degli Stati Uniti a essere incriminato.

A riportare la decisione è stato il New York Times, che ha svelato che l’annuncio ufficiale dell’incriminazione potrebbe giungere nei prossimi giorni. Entro quella data, i magistrati dell’ufficio del procuratore di Manhattan, Alvin Bragg, chiederanno all’ex presidente di consegnarsi, per contestargli le accuse che ancora non sono state rese ufficialmente note.

Secondo la procedura, a Trump verranno letti i suoi diritti, poi gli verranno prese le impronte digitali e scattata una foto segnaletica. È possibile che l’ex presidente venga anche ammanettato.