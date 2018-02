17 febbraio, Franchino celebra ancora una volta il suo compleanno al Bolgia di Bergamo

Il 17 febbraio 2018 al Bolgia di Bergamo torna un evento da sempre imperdibile per chi vuol ballare ed emozionarsi. E' infatti la data dell'ennesimo compleanno che Franchino, il cantastorie più famoso ed emozionante della nightlife italiana, celebra nel top club bergamasco. Solo qui si può festeggiare come si deve un evento che mette insieme sorrisi e ritmi folli. Il compleanno di una leggenda come Franchino è l'occasione per rivivere ancora una volta la storia e il presente dell'elettronica insieme alla Metempiscosi Family. In console in main room infatti suonano dj che hanno fatto e continuano a fare la storia dell'elettronica da ballo in Italia, ovvero 00Zicky, Mario Più e Ricky Le Roy. Franchino invece si esibisce in un live travolgente insieme a Jo Gala, suo partner musicale da anni. La festa ha un sottotitolo cinematografico decisamente azzeccato: Franchino Harry Potter. Solo Franchino infatti, con le sue storie e la sua magia, poteva negli anni riuscire a coinvolgere tante generazioni di clubber. Quella di Franchino è una favola che non ha alcuna intenzione di finire, ma per viverla bisogna per forza passare dal Bolgia. Farsela raccontare, per una volta, non dà la stessa emozione.



