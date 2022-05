Il cantautore Andrea Pimpini, protagonista di un'intervista su Il Messaggero e di una classifica internazionale di Billboard, annuncia "Stella nel cielo". Il nuovo singolo, già disponibile per il pre-save (onerpm.link/858911265823), uscirà venerdì 10 giugno su tutte le piattaforme digitali.

Un brano che ricorda una persona cara venuta a mancare alcuni anni fa. Una canzone che, nonostante il tema malinconico, infonde speranza e cerca di ricordare le cose belle per trasformare quella tristezza naturale in una felicità malinconica.



E' un nuovo inizio? Cosa possiamo aspettarci di diverso dai tuoi precedenti brani?

La qualità complessiva penso sia migliore rispetto a quella dei lavori che ho pubblicato nei mesi precedenti. Il merito principale è della mia insegnante di canto che mi ha supportato nella creazione del brano e del produttore che ha realizzato la base. E' una canzone da ascoltare senza pregiudizi, non mi aspetto alcun successo. "Stella nel cielo" è un peso che mi sono tolto. Avevo delle emozioni che dovevo esternare in qualche modo e la musica è stata d'aiuto in questo.



Cosa possiamo aspettarci nei prossimi mesi?

Ho un brano che definisco il "jolly": "Era già tutto previsto" di Riccardo Cocciante. Sicuramente pubblicherò la cover di quella canzone che reputo la più bella in assoluto. Parlo di "jolly" perché è la canzone che oggettivamente mi riesce meglio. Da anni, tutti i giorni, la canto e la preparo con la mia insegnante. Penso sia arrivato il momento di lanciarla sul mercato.



"Stella nel cielo" doveva essere presentata a Sanremo 2022...

Era in programma la mia candidatura a Sanremo Giovani 2022 con "Stella nel cielo". E' un brano pop/soft rock che si avvicina alle melodie sanremesi dello stesso genere musicale.

Dovevo firmare il contratto per presentare la canzone ma mi sono bloccato all'ultimo. Sanremo è una bella vetrina, ma mi sono reso conto che non era il mio sogno. Ho preferito la libertà: oggi posso fare quello che voglio, se fossi andato a Sanremo Giovani o a un talent show, molto probabilmente avrei perso questa libertà.