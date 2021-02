Lassità cutanee: cosa sono e come porre rimedio attraverso metodiche innovative di Lifting non chirurgico con HIFU 5D e Carbossiterapia ad Alti Flussi.





Cosa sono le lassità cutanee?

La lassità cutanea è una condizione estetica caratterizzata da una perdita del normale tono cutaneo, quindi dell’elasticità, dovuta a varie cause: alla gravidanza, al drastico e celere dimagrimento e soprattutto all’invecchiamento.

Con l’avanzare dell’età, infatti, i livelli di collagene ed elastina diminuiscono notevolmente; ciò determina a volte un vero scivolamento dei tessuti con relativa perdita di definizione del profilo mandibolare e dell’ovale del viso, interessando anche il corpo.

Queste sono le cause più comuni che provocano il disagevole rilassamento, localizzato specialmente in alcune parti del viso, collo e decolleté, ma anche braccia, addome, fianchi, glutei, interno cosce e gambe.



Il rilassamento cutaneo può essere determinato da diversi fattori, in particolar modo dalla riduzione del collagene (proteina che fornisce spessore e resistenza della pelle), dell’elastina (proteina che aiuta la pelle a tornare nella sua posizione originale dopo essere stata allungata) e del tessuto adiposo (presente negli strati cutanei con il compito di fornire protezione termina).

Inoltre, esistono dei fattori favorenti ai quali è necessario porre molta attenzione: la genetica, il fumo, l’esposizione permanente al sole, lo stress cronico, le eccessive terapie cortisoniche, la scorretta alimentazione ed il consumo eccessivo di alcol e zuccheri.



Medicina Estetica: Lifting non chirurgico

Fortunatamente, oggi giorno, per risolvere questi inestetismi, la Medicina Estetica ci viene in aiuto con tecnologie molto innovative, tra cui l’HIFU 5D e la Carbossiterapia ad Alti Flussi, sia per essere utilizzate da sole oppure come metodiche combinate in relazione alla situazione clinica dei pazienti.

Per lifting non chirurgico si intende una procedura minimamente invasiva e di breve durata che permette di risollevare e distendere i tessuti del corpo colpiti dalle problematiche di lassità cutanee, affinché sia possibile ottenere un aspetto più giovanile, senza dover necessariamente ricorrere a procedure chirurgiche invasive.



Attraverso le diverse terapie di Medicina Estetica proposte dalla Dott.ssa Michela Squeo, è possibile ottenere risultati soddisfacenti già dalle prime sedute, sia attraverso la Carbossiterapia ad Alti Flussi e sia tramite l’HIFU 5D.



Carbossiterapia ad Alti Flussi

La Carbossiterapia è una pratica di medicina estetica basata sulla somministrazione di anidride carbonica allo stato gassoso nelle zone sottocutanee da trattare, attraverso un macchinario specifico utilizzato dal medico professionista.

L’anidride carbonica agisce attraverso un effetto brucia grassi e vasodilatatore, migliora l’irrorazione sanguigna dei tessuti, interferisce con il metabolismo degli adipociti e consente di eliminare il ristagno dei liquidi in eccesso. Ma ottimi risultati si ottengono anche sulle lassità cutanee e sulle cicatrici.

L’anidride carbonica viene assorbita in pochi minuti attraverso il sangue ed eliminata attraverso la normale respirazione. Il medico specialista utilizza un apparecchio in grado di generare biossido di carbonio allo stato gassoso, controllandone la temperatura e la sterilità.

La Carbossiterapia è una tecnica molto versatile e contrariamente ad alcuni filler, come l’acido ialuronico in quanto più viscoso, la Carbossiterapia risulta molto meno fastidiosa, trattandosi appunto dell’iniezione di una sostanza gassosa.



HIFU 5D (Ultrasuoni Focalizzati ad Alta Intensità)

L’HIFU è un’innovativa tecnica ad alta precisione ed efficacia, un trattamento non invasivo basato sull’emissione di un fascio di onde sonore non udibili dall’orecchio umano. Una tecnologia “senza tempo” in grado di ripristinare la naturale bellezza della pelle mediante l’utilizzo di ultrasuoni.

Gli ultrasuoni, focalizzati nella zona da trattare con estrema precisione, permettono di vibrare le cellule e di riscaldarle fino ad una temperatura di 60-70 gradi, conducendo e permettendo la coagulazione dei tessuti e la stimolazione del collagene e dei fibroblasti.

Il trattamento agisce sia sulla pelle (miglioramento della tensione), sia sul tessuto sottocutaneo (miglioramento della densità) e sia sul tessuto adiposo (sciogliendolo in modo sicuro la tensione della fascia flaccida).

Attraverso L’HIFU 5D è possibile ottenere risultati visibili già dalla prima seduta: sul viso, sul collo e sul decolleté. Per un Lifting non chirurgico completo sono sufficienti tre o quattro sedute in un anno.



Ma le potenzialità non finiscono qui! Infatti, la terapia con HIFU 5D agisce anche sullo SMAS, ossia sui piani muscolari, permettendo di ridurre le rughe, rassodare il rilassamento cutaneo del collo (il cosiddetto “collo di tacchino”), sollevare guance, sopracciglia e palpebre, migliorare la linea della mascella, levigare la pelle e rassodare il decolleté.

Insomma, una terapia completa per ottenere un aspetto più giovanile in brevissimo tempo! Soprattutto senza dover ricorrere necessariamente a procedure chirurgiche invasive.



Dott.ssa Michela Squeo e la Medicina Estetica





La Dott.ssa Michela Squeo è un medico chirurgo Specialista in Medicina Estetica, Chirurgia Vascolare e Medicina Funzionale Regolatoria. Direttore tecnico del Poliambulatorio Specialistico CDC di Vercelli, impegnata in attività ambulatoriale di chirurgia vascolare clinica e di diagnostica ultrasonografica con ecocolordoppler, svolge l’attività di Medicina Estetica a Novara. La Dott.ssa Michela Squeo è disponibile per qualsiasi informazione.

Dott.ssa Michela Squeo

