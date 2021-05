E' una primavera non facile, in Italia e in giro per il mondo. Proprio per questo un po' di musica allegra, solare, che metta il sorriso mentre fa muovere a tempo può davvero servire. Ecco perché gli Italian Disco Mafia, ovvero il collettivo formato dai dj producer Gary Caos e Peter Kharma con il cantante Antonio Mezzancella, hanno deciso di remixare "Tu es Foutu" di In-Grid, grande successo dance italiano uscito originariamente nel lontano 2001. Il brano, pubblicato da X-Energy, arrivò al top delle classifiche Svezia, Russia e Grecia ed in top ten in quasi tutta Europa e in ottima posizione pure sulla chart statunitense di Billboard.

Nella nuova versione "Tu es Foutu", decisamente attuale e perfetta per ballare o almeno fischiettare, ovviamente, la voce di Antonio Mezzancella, non c'è. C'è però tutta l'essenza degli Italian Disco Mafia, un progetto che proprio in questo periodo sta avendo ottimi risultati nell'Europa dell'Est. "Era la canzone giusta per riportare in pista questo progetto", spiega Gary Caos". "Il sound è allegro e lo stile è quello che proprio in questo momento sta facendo ottenere ai nostri video ottimi risultati, soprattutto in Russia. In quel paese le canzoni di un certo periodo sono un must. E la voce di Antonio Mezzancella, che è anche un ottimo imitatore, è perfetta per reinterpretare i classici di Adriano Celentano, Eros Ramazzotti, Biagio Antonacci, Pupo, Ricchi e Poveri o Lucio Battisti". E non è tutto: proprio in questo periodo gli Italian Disco Mafia stanno lavorando a nuovi progetti musicali con artisti già molto noti in Russia.

Peter Kharma e Gary Caos, quando producono musica in duo, si fanno invece chiamare Slicerboys e la loro musica elettronica è stata supportata da top dj internazionali come Tiësto, Carl Cox, Faboy Slim, David Guetta, Robin Schulz e tanti altri.

Ecco il link per ascoltare su Spotify il remix degli Italian Disco Mafia

https://open.spotify.com/album/5SZ8p6Uk2gjsfo4P799pFV?si=_V9Sl1e_RHy6KJ5J9TFJdw

http://www.italiandiscomafia.com

https://www.instagram.com/italiandiscomafiaofficial/