Più forti delle condizioni atmosferiche, che preannunciavano pioggia, ma poi non c’è stata, e col pubblico delle grandi occasioni per assistere allo spettacolo di Sasà Salvaggio in piazza Garibaldi a Campofelice di Roccella, si è conclusa la Festa della Primavera con un programma ricco di appuntamenti, che hanno spaziato dall’enogastronomia alle degustazioni, agli spettacoli di animazione per i bambini e degli artisti di strada, ai gruppi folcloristici, ai concerti e infine al cabaret.

La Festa della Primavera è stato un progetto appositamente studiato ed elaborato dall’Amministrazione Comunale e da “Promo Madonie” per creare un evento capace di fare apprezzare e conoscere ancora meglio il territorio di Campofelice di Roccella con la sua bellezza, la sua storia e le sue tradizioni.

La rassegna è cominciata il 22 aprile con le “Ambasciatrici del Gusto”, guidate da Graziella Siragusa, che hanno curato le degustazioni delle eccellenze del territorio offrendo al numeroso pubblico deliziosi piatti con ricette rigorosamente locali. La coinvolgente presenza di Mago Magnum, che ha stupito con lo spettacolo “Magic Show” grandi e piccini, il concerto live della “Piccola Orchestra Malarazza”, arricchita per l’occasione della presenza dell’attore Cocò Gulotta, in questo periodo impegnato nelle riprese della nuova serie della fiction di Rai 1 “Macari”, le cui note hanno fatto rivivere le tradizioni della musica popolare siciliana, facendo da colonna sonora alla visione del meraviglioso panorama di Campofelice, e il Gruppo Folk “Gazzara”; insomma tanti appuntamenti che hanno creato uno straordinario mix capace di trasportare il pubblico, che ha assistito ai vari momenti della Festa, lungo un viaggio di sensazioni positive.

Ultimo momento della Festa della Primavera è stato l’appuntamento, sempre nella centralissima piazza Garibaldi con lo strepitoso spettacolo di cabaret del grande Sasà Salvaggio, che ha letteralmente fatto scoppiare di risate il numeroso pubblico presente, accorso nonostante le previsioni meteo avverse, regalando quel buonumore e quei sorrisi che in questo periodo sono più che mai indispensabili. Soddisfatti gli organizzatori ed i rappresentanti delle istituzioni locali. Il Sindaco Michela Taravella ha così chiosato: “Con lo spettacolo di Sasà Salvaggio si è chiusa in bellezza la prima edizione della Festa della Primavera, un evento con cui abbiamo voluto celebrare in modo gioioso la nostra antica tradizione legata alla tradizione del Primo Maggio o Maggiolata. Nonostante le avverse condizioni meteo che hanno caratterizzato questo mese di maggio, siamo riusciti a recuperare i principali spettacoli previsti per la manifestazione con i Malarazza, il Gruppo Folk Gazzara e il cabaret trascinante di Sasà Salvaggio.

Il nostro auspicio è quello di proseguire questa manifestazione, che si allaccia alle radici del nostro territorio, e creare, per suo tramite, occasioni di promozione e di sviluppo per la nostra cittadina ed il contesto comprensoriale. Sono molto soddisfatta dell ‘attività organizzativa e di valorizzazione condotta dal Presidente di Promo Madonie Jhonny Lagrua e del suo staff, che ringrazio sentitamente. Con ciascuno di loro abbiamo collaborato in modo molto proficuo, per questo auspico si possano rafforzare, in futuro, sinergie propositive per la promozione di iniziative ricreative e culturali. Ringrazio l’Assessore allo Spettacolo Ignazio Dolce per il suo impegno.

A nome di tutta la Comunità ringraziamo l’Assessorato regionale alle Autonomie locali per aver patrocinato la manifestazione ed alcuni operatori economici locali, per aver contribuito alla sponsorizzazione. Dopo periodi difficili, avevamo bisogno di un po’ di spensieratezza e di leggerezza e ritengo che l’obiettivo sia stato pienamente conseguito”.

Il presidente dell’associazione “Promo Madonie Jhonny Lagrua: “Un altro grande successo per il nostro territorio! Ringrazio l’Amministrazione Comunale di Campofelice di Roccella e il Sindaco Avv. Michela Taravella che ha voluto coinvolgere l’associazione culturale Promo Madonie in questo ambizioso progetto di collaborazione, in completa sinergia , per la valorizzazione e la promozione del nostro meraviglioso territorio e delle tradizioni di Campofelice di Roccella.

Spero che ci siano altre occasioni in futuro per continuare a progettare insieme con la stessa sinergia eventi capaci di incentivare lo sviluppo turistico, economico e la promozione del territorio con le sue grandi risorse. Ringrazio per la splendida accoglienza che ci ha riservato in queste settimane la Comunità di Campofelice di Roccella che si è sempre distinta per la laboriosità e per le iniziative verso il proprio territorio.

Grazie per il patrocinio dell’assessorato regionale alle Autonomie locali della Regione Siciliana. Un ringraziamento particolare va all’Assessore allo Spettacolo Ignazio Dolce che è stato al mio fianco per tutto il periodo dell’evento lavorando in assoluta sinergia e ringrazio il Dirigente del I° settore Dott. Salvatore Comparetto, il Vice Sindaco Dottor Francesco Liuni, l’Assessore Cosimo Ficano, le Forze dell’ordine, il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri Nese, il Comandante della Polizia Municipale Di Maggio, per aver garantito e gestito perfettamente l’ordine pubblico, la Protezione Civile associazione Aquile, l’associazione di volontariato Fare Ambiente e il servizio ambulanza I Care.

Ancora ringraziamenti per le Ambasciatrici del Gusto per aver curato le degustazioni delle eccellenze del territorio, gli impiegati e i tecnici comunali, gli sponsor per il loro prezioso contributo: Francesco Giaconia, Giaconia Supermercati, Conad, Todis, Cascino, Aress Fabiola e Sisa Spesa Felice. Appuntamento a Campofelice di Roccella per la prossima edizione!”.