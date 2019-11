A partire da aprile 2020 HBO Max, per i soli Stati Uniti, ha acquistato tutte e 10 le stagioni di Friends. Quanto ha pagato? per 425 milioni di dollari.

Così, da Netflix, dove secondo dati Nielsen la serie che era stata il secondo spettacolo più visto nel 2018, Friends si sposterà su HBO Max che, in base alle anticipazioni di Hollywood Reporter e Variety, sarebbe in trattativa per uno spettacolo di reunion, unico e senza sceneggiatura, con gli attori che hanno fatto parte del cast di Friends.

I sei attori della serie

>Jennifer Aniston nella parte di Rachel Green

Courteney Cox nella parte di Monica Geller

Lisa Kudrow nella parte di Phoebe Buffay

Matt LeBlanc nella parte di Joey Tribbiani

Matthew Perry nella parte di Chandler Bing

David Schwimmer nella parte di Ross Geller



dopo Friends non hanno mai più lavorato insieme...

Jennifer Anniston, che interpreta Rachel, ha di recente aperto un profilo social su Instagram acquisendo quasi cinque milioni di follower in 12 ore, dopo aver pubblicato un selfie insieme a Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer.

In seguito, intervistata da Ellen DeGeneres nel suo talk show, la Aniston ha detto che tutti insieme "stavano lavorando a qualcosa... ci piacerebbe che ci fosse qualcosa, ma non sappiamo cosa sia quel qualcosa. Quindi ci stiamo solo provando".