“OUT” Il primo corto a tematica gay della Pixar. La casa di produzione della Pixar ha creato un piccolo corto animato di 9 minuti dal titolo “OUT”. Il primo con un personaggio principale gay.

Andato in onda nella nuova piattaforma digitale di streaming Disney+ racconta le vicende di Greg, un giovane ragazzo gay in bilico se confessare o no la sua relazione e il trasferimento in città con il compagno Manuel ai suoi genitori. Una decisione non facile.

Tutto gira intorno a una foto che lo ritrae insieme al compagno, nascosta dentro a un cassetto ogni volta che vengono in visita i suoi genitori. Greg promette a Manuel che una volta trasferiti appenderà quella foto ma il compagno replica scoraggiato che “Ogni volta che verranno i tuoi genitori a trovarti la nasconderai”.

Gesto che compie proprio in quel preciso momento con la visita dei suoi genitori.

Greg per scappare a questa situazione entra nella mente del suo cane ed è in questa situazione che scopre cosa pensa realmente la madre.

Mentre la madre abbraccia il cane con la mente del figlio, e confida che non le importa di chi si innamora il figlio, basta che non la escluda dalla sua vita.

La Pixar non è nuova a inserire personaggi dichiaratamente gay ma questa volta si tratta di un personaggio principale.

Da vedere assolutamente!