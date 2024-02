L’emozione di essere madre

“Questa Canzone” è il brano che Freakybea ha scritto per la figlia più piccola. E’ una canzone luminosa che riflette l’emozione di essere madre e dell’assaporare giorno per giorno l’essenza di un figlio in tutte le sue sfaccettature. Uscendo da un’esperienza decennale di violenza domestica, tornare ad essere madre assume un significato ancor più profondo che pone le sue radici in un estremo senso di protezione ma allo stesso tempo anche in una forma di spiccata sensibilità emotiva, che trasforma ogni gesto della figlia in una musica indelebile. Il brano affronta l’entusiasmo della scoperta del mondo di una bambina con toni romantici ma ispiranti, addentrandosi in un pop fresco e moderno, sviluppando le sonorità in perfetta sinergia con l’evolversi del testo. Il sound segna un’altra chiave di lettura che l’artista ha aggiunto nel suo background pop-rock, spostando i limiti dell’adattabilità ancora più avanti. Il brano è stato presentato nella categoria inediti al Festival del Cantagiro 2023 dove ha conquistato la finale ed il Premio Speciale “MIO”. Sarà inserito nella compilation del Festival del Cantagiro 2023 che verrà presentata a Sanremo durante la settimana del Festival della Canzone Italiana. “Questa Canzone” sarà disponibile a partire dal 26 Gennaio su tutte le piattaforme digitali

Biografia

Bea Mazzanti (Lucca), in arte Freakybea è una vocal coach, performer, cantautrice e produttrice, laureata in “Contemporary Popular Music” presso la “Middlesex University Londra” con dottorato in canto moderno presso Music Academy 2000 di Bologna.

Nel 2011 partecipa alla trasmissione in prima serata su Rai Uno de “I Raccomandati”, duettando con Fausto Leali, il quale a seguito dell’incontro la inserirà nella sua biografia.

Ideatrice del progetto “The Celebration – Tribute to Madonna” per il quale è impersonator ufficiale di Madonna a livello europeo fino a Novembre 2012 Cantante del progetto “Gaudats Junk Band” dal 2015 ad oggi - band che suona strumenti autocostruiti da materiale di recupero, con la quale partecipa a numerose trasmissioni televisive su canali Rai, al concerto del Primo Maggio a Roma con la Bandabardò, di Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano e al Porretta Soul Festival. Ha cantato/collaborato e canta/collabora tuttora al fianco di molti nomi di spicco della musica italiana quali: Africa Unite, Giuliano Palma, Fausto Leali, Pupo, Jaka, Il Generale, Working Vibes, Michelangelo Buonarroti, Capleton, Sonny Thompson, Michael Bland, Dom Famularo, Mark De Lisser, Stuart “Stu” Hamn, Carl Verheyen, Bandabardò, Cosimo Zannelli, John Macaluso e tanti altri.

FREAKYBEA: UN ANNO DI PREMI E RICONOSCIMENTI

IT’S A LONG WAY TO THE TOP IF YOU WANNA ROCK ‘N’ROLL

Un anno pieno di riconoscimenti, attività e produzione per la cantautrice pop-rock. Tre nuovi singoli, di cui uno presentato in live ma ancora in corso di pubblicazione digitale. Oltre 40mila ascolti complessivi su Spotify, 20mila views complessive sul canale Youtube VEVO, oltre 120mila followers su Instagram, oltre 3mila followers su Facebook, per non parlare del suo canale di blog su youtube, del canale dedicato al suo progetto MtB e delle esibizioni live collezionate nell’arco dell’anno. Conquista il Premio Orgoglio Italiano durante l’evento Island in Love ad Ischia, per il rilancio dell’isola, come una delle eccellenze artistiche del paese. Si posiziona nelle finali a “Una Voce per San Marino 2023”, “Je So Pazzo 2023”, “Onda Rosa Indipendente”, “Sanremo Rock & Trend 2023”, “il Cantagiro 2023”. Conquista il primo posto a “Sanremo Rock & Trend Live in the City” come miglior performer ed il Premio Speciale “Mio” durante la finale del Cantagiro 2023. Nell’Ottobre 2023 viene invitata a presenziare ed esibirsi, in rappresentanza delle eccellenze artistiche italiane, a New York durante le celebrazioni del Columbus Day. Il 2023 ha seguito il ripartire della carriera di cantautrice iniziato nel 2022, dove si è classificata nelle finali per il Premio Amnesty International “Voci per La Libertà”, è stata premiata durante la serata di gala “Una Canzione Italiana” (format tv) per l’impegno sociale e culturale del singolo “Sono Tornata”. Nonostante gli anni di carriera artistica, soltanto nel 2022, con l’incisione del brano “Sono Tornata” e la sua presentazione a Casa Sanremo Live Box 2022, la cantante ha potuto riemergere da 10 anni di abusi e violenza domestica che le hanno impedito di scrivere, esprimersi ed esibirsi.