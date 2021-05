Vi ricordate Patrick Juvet e la sua hit, il suo super classico 'I Love America', un brano originariamente uscito nel 1978, in piena disco era? Funk The Sound ha completamente riarrangiato questo brano epico. 'I Love America' racconta un viaggio a Manhattan, un viaggio in cui l'artista si sente nel magico mondo funky, per la prima volta nei meraviglioso quartieri di New York. Anche questa nuova versione parla dell'amore per l'America e mantiene il groove con un'accattivante parte vocale... Come se non bastasse, c'é una bella melodia di sax e pure un fantastico assolo di piano. Qual è la soluzione? Ascoltare e ballare con le vostre orecchie per scoprire questo perfetto mix di vibrazioni!

Ma chi sono o chi è questo Funk the Sound? C'è un bel po' di mistero anche su questo progetto come per VOODOO, un altro dei tanti artisti pubblicati da Jackpot Records, la label di Sandro Bani e Davide Svezza.

Funk The Sound nasce dalla voglia di rinnovare sonorità uniche e sempre attuali, capaci di affermarsi nel clubbing europeo e internazionale. Alla base della missione di Funk The Sound c'è un semplice obiettivo: diffondere la funky house e la nu-disco/indie dance, musica happy ed energica ad un pubblico globale. Il progetto discografico è nato in studio, ma è già conosciuto nei club e nelle radio internazionali grazie a innumerevoli bootleg e remix suonati da DJ di fama mondiale. Non è tutto. Funk The Sound ha già fatto ballare e/o emozionare con il suo sound Bangkok, Milano, Jakarta, Melbourne, Zagabria, Roma, Amburgo, Zrce, Kotor (...) ovvero è spesso presente in giro per il mondo nei principali club e festival del circuito house.





Funk The Sound - I Love America

Titolo: I Love America

Versione: (Original Mix)

Radio e sales date: 28 Maggio 2021

Label: Jackpot Records

IG: www.instagram.com/jackpotrecordsofficial

FB: www.facebook.com/jackpotrecordsofficial

SPOTIFY: open.spotify.com/artist/0ZvKSDvKOCkycLn8j8gQcV?si=x2G_t0cxREafhF-Vkbp2Mg