L’ASP di Messina ha reso noto che si si è svolta oggi alla direzione generale una riunione, alla quale ha partecipato la direzione strategica, la direzione ASP, la ditta aggiudicataria e personale del pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo e durante la quale si è presa in considerazione l’ipotesi di spostare il pronto soccorso generale nel reparto di Psichiatria, per farlo rimanere nello stesso nosocomio mamertino. Domani in quest’ottica si svolgerà un ulteriore sopralluogo per verificare la validità della proposta.

“La riunione – si legge in un comunicato – si è svolta oggi dopo numerose sollecitazioni da parte dell’Amministrazione comunale di Milazzo, del Sindaco Giuseppe Midili, del Deputato regionale di FDI Pino Galluzzo e di tutte le sigle sindacali, poiché era stato paventato lo spostamento del pronto soccorso all’ospedale di Barcellona. Come sempre i vertici dell’Asp stanno hanno agito nell’interesse della comunità e stanno valutando la migliore soluzione possibile per pazienti, sanitari e cittadini del comprensorio”. “Esprimo soddisfazione nell’apprendere che la direzione generale dell’Asp di Messina ha accolto il mio invito a valutare la possibilità di individuare una soluzione che consentisse il mantenimento del pronto soccorso a Milazzo anche nel periodo in cui sono previsti i lavori di ampliamento”.

Ad affermarlo il Sindaco Pippo Midili, che da diversi giorni sollecitava i vertici dell’Azienda sanitaria a tentare di evitare il trasferimento, seppur temporaneo, per circa sei mesi, dell’importante presidio di emergenza-urgenza, attraverso una ricognizione dei locali presenti al nosocomio di villaggio Grazia.

Il primo cittadino, nell’evidenziare che è costantemente informato della situazione, pur mostrando “che ancora non c’è l’assoluta certezza dell’attuazione della soluzione dell’area ex Psichiatria” sottolinea che nel comunicato diramato dall’ASP è facilmente riscontrabile chi realmente si è occupato della problematica, rendendosi promotore di questa apertura che, auspichiamo possa concretizzarsi dopo il sopralluogo che l’ASP effettuerà nella giornata di domani.

“Fa piacere comunque – prosegue il primo cittadino – che parte dell’opposizione consiliare, che fino ad oggi si è sempre dichiarata contraria alla linea dell’Esecutivo, gioisca di una cosa richiesta dall’Amministrazione e della quale, evidentemente e in modo immeritato, si è voluta prendere i meriti. Un grazie anche a quella parte di maggioranza che, lavorando in solitaria, percorreva la stessa strada dell’Amministrazione. Della qualcosa prendiamo atto con piacere”.