The 2022 Distinguished Gentleman’s Ride è finalmente tornato dopo il periodo forzato di stop. Il più importante evento benefico legato al mondo delle due ruote si è svolto il 22 maggio u.s. Dove? In tutto il mondo! Il raduno dei gentiluomini e delle gentildonne è un evento globale che coinvolge contemporaneamente tantissime città e migliaia di appassionati di moto classiche e vintage.

La causa è nobile, raccogliere fondi per la ricerca sul cancro alla prostata e in favore della prevenzione dei suicidi maschili da depressione.

Per partecipare al DGR è d’obbligo un dress code ben preciso. Abiti eleganti, cravatte e papillon; barbe e baffi ben curati; pipe e occhiali da veri gentiluomini. Non da meno l’abbigliamento femminile: una mise elegante e ricercata, tacchi a spillo e borsette.

Alle 10:30 la carovana del The 2022 Distinguished Gentleman's Ride si mette in moto. Serpeggia tra le strade della Capitale toccando i punti più rappresentativi. Tanti sono i turisti che esultano al nostro passaggio, salutandoci entusiasti ai bordi della strada.

Si arriva in periferia, all’antico Lanificio di Via di Pietralata scortati per tutto il tragitto da uno spiegamento di forze mai visto della Polizia Municipale di Roma.