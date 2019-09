Produzione in calo, investimenti fermi: ecco il quadro deludente dell'Italia

La situazione economica italiana, come dimostrano i dati macroeconomici resi noti la scorsa settimana, continua ad essere molto difficile.

Sia la produzione che gli investimenti non manifestano segnali di vitalità, e il contesto globale sempre più indirizzato verso la recessione di certo non aiuta. Infatti, anche la Germania sembra non esserne immune.

E mentre l'economia extra Ue continua ad essere sempre più influenzata negativamente dalle tensioni commerciali tra Usa e Cina, l'Europa rischia anche sul versante Brexit, con il fantasma di una uscita senza accordo dall'Unione europea sempre più probabile e per nulla scontato, dopo le ultime scelte del premier britannico Boris Johnson.