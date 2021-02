Con la vittoria di ieri, che ha visto i Tampa Bay Buccaneers prevalere per 31-9 sui Kansas City Chiefs, Tom Brady ha portato a 7 il suo record di vittorie nei Super Bowl, dopo il primo successo ottenuto nel 2004 con i New England Patriots.

E con i suoi 43 anni e 188 giorni, il quarterback Brady è diventato il giocatore più anziano nella NFL, allungando a 10 il suo record di presenze al Super Bowl e unendosi a Peyton Manning nell'aver vinto dei Super Bowls con due squadre diverse.

Grande, invece, la delusione per il giovane quarterback dei Chiefs, il 25enne Patrick Mahomes, considerato da molti l'erede di Brady.

L'incontro non ha avuto storia fin dall'inizio, con i Buccaneers in vantaggio per 21 a 6 alla fine delle prime due frazioni gioco. I Chiefs, da parte loro, non hanno mai dato la sensazione di poter recuperare, sia per la classe di Brady, sia per la prestazione del team difensivo di Tampa, sempre impeccabile.

La gara si è disputata al Raymond James Stadium di Tampa alla presenza di un certo numero di spettatori, obbligati però a dimostrare di esser stati vaccinati o di aver effettuato un test anti-Covid.