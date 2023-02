Il Napoli ha inaugurato gli incontri del turno domenicale della 21.a giornata con una vittoria per 3-0 ai danni dello Spezia, che ha resistito solo per un tempo. All'inizio della ripresa, Kvaratskhelia ha trasformato un rigore, poi Osimhen ha segnato una doppietta nel giro di 5 minuti. Il Napoli, in attesa del risultato del dserby di San Siro, con la 18.esima vittoria stagionale si è portato a + 16 dalla seconda in classifica, mentre lo Spezia è a + 5 dalla zona retrocessione, dopo tre sconfitte consecutive senza segnare neppure una rete.

Nella sfida delle 15, Il Torino ha vinto per 1-0 la partita contro l'Udinese e si è portato al settimo posto con 30 punti, due in più rispetto alla squadra di Sottil. Il gol decisivo è stato segnato da Karamoh all'inizio della ripresa con un assist di Aina.

Successivamente, al Franchi, in una partita a tratti emozionante e interessante, il Bologna ha battuto la Fiorentina per 2-1. I felsinei sono andati in vantaggio con un rigore di Orsolini, pareggiato subito dopo da un gol di Saponara. Ad inizio ripresa il Bologna e andato di nuovo in rete con Posch su azione d'0angolo. Nonostante i cambi di Italiano, la Fiorentina non è riuscita a raggiungere il pareggio. In classifica il Bologna si porta a 29 punti, la Fiorentina rimane ferma a 24.







Crediti immagine: twitter.com/ka_dge/status/1622305273841958912