Il Tribunale Federale Nazionale della Figc presieduto da Carlo Sica e composto da

Giuseppe Rotondo – Vice Presidente relatore

Giammaria Camici – Componente relatore

Amedeo Citarella – Componente relatore

Roberto Pellegrini – Componente relatore

Carlo Purificato – Componente aggiunto relatore

Luca Voglino – Componente aggiunto relatore

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha prosciolto tutte le società, i dirigenti e gli amministratori dei club che erano stati deferiti per avere contabilizzato nelle relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti a quelli consentiti dai principi contabili.

Così è stato deciso nella Camera di consiglio che si è tenuta il 15 aprile in videoconferenza. Le motivazioni saranno rese note nei prossimi giorni.

Pertanto, la Procura della Figc ha ritenuto che le evidenti plusvalenze fittizie generate dalla irreale valutazione di alcuni calciatori di cui si è persino persa traccia e memoria non sono da considerarsi tali. Sarà poi interessante capire quali saranno le conclusioni al riguardo dell'inchiesta penale per falso in bilancio che è ancora in corso.