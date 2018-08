Cattivi & Cattivi di Calvagna, film rivelazione dell’anno

La Roma delle bande, della criminalità senza controllo, della brutalità e della corruzione, insomma una Roma violenta, quella dei cattivi senza i buoni, torna sul grande schermo nel nuovo film di Stefano Calvagna in sala già dallo scorso giovedì 9 agosto, una produzione firmata Lake Film.

Un thriller metropolitano ambientato in un clima natalizio dove però la bontà non è di casa, tra spacci e sopraffazioni che neanche la polizia riesce a sedare, protagoniste due bande criminali e la loro lotta per il territorio. In Cattivi & cattivi Stefano Calvagna è sia dietro che davanti la macchina da presa.

Nel cast importanti nomi come Massimo Bonetti, Enzo Salvi, Claudio Vanni, Ines Nobili, Emanuele Cerman, Andrea Autullo, conosciuto anche nel mondo Hard con lo pseudonimo di Andy Spider, il primo ex attore italiano del porno che s' impone al cinema in un film che sta avendo ottime critiche su tutti i maggiori quotidiani nazionali, su le riviste specializzate e sui maggiori blog che hanno come argomento principale il cinema.

Una menzione è d'uopo farla anche a David Capoccetti e i lottatori di MMA Michele Verginelli e Fabio Russo che hanno contribuito a rendere le scene ancora più reali e coinvolgenti.