Gli 11enni vittime di bullismo sono il 18,9 % dei ragazzi e il 19,8% delle ragazze. Nella fascia di età di 13 anni sono il 14,6% dei maschi e il 17,3% delle femmine; tra gli adolescenti (15 anni) è vittima da bulli/e il 9,9% dei ragazzi e il 9,2% delle ragazze.

Strettamente correlato al bullismo è il fenomeno della violenza domestica. I minori esposti a episodi di violenza familiare sono più propensi a esercitare forme attive di bullismo nei confronti dei compagni o a essere vittime di bullismo. (Dati Ministero Salute)

Nel 2022 0,68 maschi (196) e 0,42 donne (126) son stati uccisi ogni 100mila residenti. (Dati Istat)

Nel 2018, in Italia 0,43 donne sono state uccise ogni 100mila residenti. La media europea è più che doppia, con 1 omicidio ogni 100mila.

I tassi di omicidi femminili più elevati si rilevano in Lettonia e Lituania. La Lettonia, in particolar modo, risulta avere il tasso più elevato pari a 4,12 e 3,75 donne uccise ogni 100mila residenti. (Dati Eurostat)

Tra gli omicidi volontari commessi contro una donna dal partner intimo, nel 2018 in Europa, l'Italia si attesta a fondo classifica, con 0,24 femminicidi ogni 100mila residenti.

I valori massimi si sono verificati a Malta (0,85 donne ogni 100mila residenti) in Finlandia (0,64) e in Svezia (0,44). (Dati Eurostat)

Nel 2021 i reati denunciati da ambo i sessi per lesioni dolose sono stati 58.794 (53.708 nel 2020), per percosse 16.142, per minacce 69.335, per danneggiamenti 17.445.

Circa l'83% dei reati vede come vittime le donne. (Dati Istat)

Negli ultimi 5 anni il numero di donne che dichiarano di aver subìto almeno una forma di violenza fisica o sessuale ammonta a 2,5 milioni su circa 30 milioni di donne totali, cioè 1,6% annuo. (Dati Eurispes)

Riguardo le molestie sessuali, il 18,9% delle donne riferisce di averle subite. Il tipo di molestie per larga maggioranza sono battute, allusioni insistenti (75,2%) e proposte sessuali esplicite (51,3%). (Dati Eurispes)

Riguardo la violenza domestica un coniuge su dieci (11,6%) ha subito umiliazioni e insulti in àmbito familiare; il 5,6% ha subìto minacce, il 4,5% è stato vittima di atti persecutori, il 3,8% di maltrattamenti in famiglia. (Dati Eurispes)

Nel 2019 i minori sottratti alle madri erano circa 3 ogni mille, di cui 13.555 quelli accolti in affido e - al netto dei minori stranieri non accompagnati - erano oltre 14mila quelli ospitati in strutture residenziali. (Dati Istat)

In seguito ai reati di cui sono stati vittima, solo il 43,8% dei cittadini di ambo i sessi ha sporto denuncia, mentre la maggioranza (56,2%) ha scelto di non denunciare il reato subìto.

Tra coloro di ambo i sessi che non hanno denunciato, il 28% lo ha fatto non avendo subìto gravi danni; il 19,2% perché ha deciso di risolvere in altro modo; il 15,5% non avendo fiducia di poter ottenere giustizia; il 12,1% per non dover affrontare le spese legali derivanti da un processo; l’11,7% per paura di ritorsioni e il 10,5% per sfiducia nell’operato delle Forze dell’ordine. (Dati Eurispes)