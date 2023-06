Prima fila tutta italiana nella gara sprint di sabato pomeriggio e nella gara di domenica per il GP d'Olanda della MotoGP sul circuito TT di Assen. La pole è di Marco Bezzecchi (VR46) che, dopo aver dominato anche la sessione di libere del sabato, è stato il più veloce nelle qualifiche con il tempo di 1'31"472, nuovo record della pista.

Al suo fianco in griglia, con un distacco di 61 millesimi, la Ducati di Pecco Bagnaia (il migliore di tutti nell'ultimo settore) e l'altra VR46 di Luca Marini, distanziato di 158 millesimi, che ha fatto il "giro buono" nella scia del pilota piemontese che lo precedeva a breve distanza.

Dietro i tre ducatisti, ad aprire la seconda finale troviamo la Yamaha di Fabio Quartararo, 2 decimi il suo ritardo, affiancata dalla KTM di Brad Binder e dall'Aprilia di Aleix Espargaro, che si è piazzato davanti alla moto del compagno di squadra Maverick Viñales, che apre la terza fila, precedendo Johann Zarco (Pramac), Alex Marquez (team Greesini) e Jorge Martin (Pramac), che oggi in Q2 non è apparso affatto brillante, forse innervosito da una scivolata durante il suo primo tentativo, con la moto che gli si è girata in curva dopo aver perso il posteriore.

A chiudere la quarta fila, Miguel Oliveira (CryptoDATA RNF) e Jack Miller, con l'altra KTM Ufficiale.

Gli altri piloti italiani che non sono riusciti a superare la Q1 sono Fabio Di Giannantonio che partirà in 13.a posizione, Franco Morbidelli in 15.a, Enea Bastianini in 18.a e Lorenzo Savadori in 19.a.

Da segnalare l'ennesima caduta di Marc Marquez (Honda) che non ha potuto effettuare l'ultimo tentativo in Q1 a causa dell'ennesima caduta, stavolta tamponando la moto di Bastianini che gli era davanti e stava procedendo lentamente, rallentando mentre era fuori traiettoria.

La gara sprint che assegnerà i primi punti iridati nel GP d'Olanda inizierà alle ore 15:00.