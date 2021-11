Per la prima volta un ristorante dallo stile inconfondibile, apre nel centro di Frattamaggiore, in provincia di Napoli: Bottega Planca!

A portare avanti questa iniziativa che mescola stile ed esperienza culinaria, tre giovani imprenditori che credono nel territorio: Giosuè Capasso ed i fratelli Mario ed Emilio Marchese.

Ed è così che per la gioia dei tanti appassionati di cucina, c'è stato un party-evento con l'obiettivo di portare in città un locale che abbia una doppia valenza: ravvivare sempre di più il centro città di Frattamaggiore offrendo servizi di ristorazione quanto più esclusivi possibili, ma anche, e soprattutto, dare un bel segnale di ripartenza in un periodo così complesso per tutti gli esercenti.

L’inaugurazione tenutasi il 29 Ottobre 2021 è avvenuta alla presenza di giornalisti, influencer, imprenditori ed istituzioni, che hanno potuto degustare il menu a quattro mani degli chef Ruggiero Ganzeli e Gianni Agrillo, e godersi una serata in musica con Erminio Sinni (vincitore della scorsa edizione di The Voice of Italy Senior), seguito subito dopo dal Set di Mya DJ.

Questo il menu della serata:

Mini Bun HomeMade (stracotto di maialino nero, cipollotto marinato e salsa al Jack Daniel's)

Lingotto di Polenta (mousse di mortadella, fonduta di provolone e tartufo nero)

Fassona Battuta al coltello (con tuorlo marinato al whisky torbato, maionese al frutto della passione, misticanza, cipollotto in carpione)

Risotto alla vellutata di zucca (con funghi porcini, polvere di amaretto ed espresso napoletano)

Pancia di Maiale CBT (con pelle croccante, friarielli, coulis di mela annurca e maionese alla papaccella)

Selezione di Dessert

Una sala esclusiva a vista sullo chef, un giardino d’inverno, un ambiente stiloso ed una cucina esclusiva… tutto questo per questa scommessa di questi giovani imprenditori, che sicuramente già dall'opening party, mostra un chiaro segno di vicinanza della città al concept di Bottega Planca, che vuole spingere il palato di chi visita il locale, verso un'esperienza più completa e sofisticata del gusto.