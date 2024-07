Euro 2024, Inghilterra-Slovacchia 2-1: Bellingham e Kane mandano i vicecampioni ai quarti dopo i supplementari

A Gelsenkirchen negli ottavi di finale di Euro 2024 l’Inghilterra batte la Slovacchia 2-1 e approda ai quarti di finale dove affronterà la Svizzera. Vedono a lungo gli spettri i vicecampioni, in svantaggio (per il gol di Schranz al 25′ del primo tempo) fino al recupero: al 95′ a salvare Southgate ci pensa Bellingham con una rovesciata da urlo. Al primo minuto del primo tempo supplementare Kane di testa firma sorpasso e qualificazione. Nel secondo tempo annullato dal Var un gol di Foden per fuorigioco e palo di Rice.

Euro 2024, Spagna-Georgia 4-1: Le Normand spaventa, la remuntada vale i quarti

La Spagna batte 4-1 la Georgia negli ottavi di finale di Euro 2024 conquistando il pass per i quarti. Al RheinEnergieStadion di Colonia le Furie Rosse temono il clamoroso ko dopo il goffo autogol di Le Normand (18′), poi salgono in cattedra rimettendo le cose a posto. Prima un sinistro chirurgico di Rodri (39′), poi l’incornata di Ruiz (51′), Nico Williams (75′) e Olmo (83′) regalano a de la Fuente e ai suoi la qualificazione. Kvaratskhelia è l’ultimo a gettare la spugna, ma i suoi lampi improvvisi non riescono a fare male alla Roja. Ai quarti, in programma venerdì 5 luglio a Stoccarda, gli iberici troveranno i padroni di casa della Germania in un match che sa già di finale.